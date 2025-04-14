سعر Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH)
سعر Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) المباشر لليوم هو USD 1,607.9. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 702.62K. يتم تحديث سعر ABSETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Abstract Liquid Staked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Abstract Liquid Staked ETH خلال اليوم هو -1.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 436.89
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خلال اليوم، كان سعر Abstract Liquid Staked ETH مقابل USD هو $ -26.299523710969 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Abstract Liquid Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Abstract Liquid Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Abstract Liquid Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -26.299523710969
|-1.60%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Abstract Liquid Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.40%
-1.60%
+3.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Abstract Liquid Staked ETH (absETH) is a Abstract-native ETH liquid staking token (LST) designed to provide Abstract users and builders with the highest ETH staking yields available in DeFi. By minting absETH, users can access the same yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet, all while staying within the Abstract network. absETH functions as an "index token" that appreciates in value against ETH over time. When users withdraw their funds back to ETH, the accumulated yield is automatically included, eliminating the need to track rebases or wrap tokens. This allows users to seamlessly utilize absETH in DeFi applications on Abstract as they normally would.
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