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سعر Absters Girl (ABBY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 156.02K . يتم تحديث سعر ABBY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Absters Girl الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Absters Girl خلال اليوم هو -8.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 994.88M

أداء سعر Absters Girl (ABBY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Absters Girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Absters Girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Absters Girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Absters Girl مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.62% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Absters Girl (ABBY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Absters Girl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -8.62% تغير السعر (7 أيام) -34.90%

معلومات سوق Absters Girl (ABBY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: