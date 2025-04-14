سعر Absters Girl (ABBY)
سعر Absters Girl (ABBY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 156.02K. يتم تحديث سعر ABBY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Absters Girl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Absters Girl خلال اليوم هو -8.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 994.88M
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خلال اليوم، كان سعر Absters Girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Absters Girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Absters Girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Absters Girl مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.62%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Absters Girl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-8.62%
-34.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Abby is a meme coin on the Abstract platform, inspired by the narrative of Absters girlfriend. The project introduces a strong character identity into the ecosystem, aiming to connect with users through visuals, storytelling, and ongoing community engagement. As the Abstract network expands, Abby’s team plans to explore light utility and develop creative, community-first features that add long-term value.
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