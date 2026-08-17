سعر abrdn Physical Platinum Shares xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) اليوم هو $ 16.17، مع تغير بنسبة 2.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PPLTX الحالي إلى USD هو $ 16.17 لكل PPLTX.

يحتل abrdn Physical Platinum Shares xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 192,044، مع عرض متداول قدره 11.87K PPLTX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PPLTX بين $ 15.8 (أدنى) و$ 16.18 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2,000.03، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 14.14.

على المدى القصير، تحرك PPLTX بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+2.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 98.85.

معلومات سوق abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX)

القيمة السوقية $ 192.04K$ 192.04K $ 192.04K الحجم (24 ساعة) $ 98.85$ 98.85 $ 98.85 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 79.42M$ 79.42M $ 79.42M إمداد دورة التداول 11.87K 11.87K 11.87K إجمالي العرض 4,910,090.865251596 4,910,090.865251596 4,910,090.865251596

القيمة السوقية الحالية لـ abrdn Physical Platinum Shares xStock هي $ 192.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 98.85. العرض المتداول لـ PPLTX يبلغ 11.87K، مع إجمالي عرض 4910090.865251596. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 79.42M.