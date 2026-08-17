سعر abrdn Physical Palladium Shares xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع abrdn Physical Palladium Shares xStock (PALLX) اليوم هو $ 25.84، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PALLX الحالي إلى USD هو $ 25.84 لكل PALLX.

يحتل abrdn Physical Palladium Shares xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 121,857، مع عرض متداول قدره 7.35K PALLX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PALLX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 163.0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 25.83.

على المدى القصير، تحرك PALLX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 17.62.

معلومات سوق abrdn Physical Palladium Shares xStock (PALLX)

القيمة السوقية $ 121.86K$ 121.86K $ 121.86K الحجم (24 ساعة) $ 17.62$ 17.62 $ 17.62 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 49.55M$ 49.55M $ 49.55M إمداد دورة التداول 7.35K 7.35K 7.35K إجمالي العرض 3,241,363.067771273 3,241,363.067771273 3,241,363.067771273

القيمة السوقية الحالية لـ abrdn Physical Palladium Shares xStock هي $ 121.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 17.62. العرض المتداول لـ PALLX يبلغ 7.35K، مع إجمالي عرض 3241363.067771273. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 49.55M.