ما هو Able Finance ( ABLE )

For several years now, centralised finance has been struggling to attract the public, which has led to the emergence of new trading, savings and lending solutions through decentralised finance. ​ Nevertheless, it is clear that most of these solutions are expensive (high gas fees), energy-intensive and difficult to use. ABLE Finance is a cost-effective and energy-efficient DeFi protocol designed to address these issues and offer a credible alternative to centralised finance.

المصدر Able Finance (ABLE) الموقع الرسمي