سعر Able Finance (ABLE)
سعر Able Finance (ABLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ABLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Able Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Able Finance خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Able Finance مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Able Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Able Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Able Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ 0
|0.00%
|60 يوم
|$ 0
|0.00%
|90 يوم
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Able Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
For several years now, centralised finance has been struggling to attract the public, which has led to the emergence of new trading, savings and lending solutions through decentralised finance. Nevertheless, it is clear that most of these solutions are expensive (high gas fees), energy-intensive and difficult to use. ABLE Finance is a cost-effective and energy-efficient DeFi protocol designed to address these issues and offer a credible alternative to centralised finance.
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