سعر ABE CTO (ABE)
سعر ABE CTO (ABE) المباشر لليوم هو USD 0.00115815. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.16M. يتم تحديث سعر ABE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ABE CTO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ABE CTO خلال اليوم هو -5.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر ABE CTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ABE CTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ABE CTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ABE CTO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.56%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ABE CTO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.67%
-5.56%
+79.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $ABE project is a meme-based cryptocurrency inspired by Abe, the beloved dog of Hayden Adams, CEO of Uniswap. This project aims to combine the fun and lighthearted nature of internet culture with the innovative potential of blockchain technology. By leveraging the popularity of Abe, $ABE fosters a community-driven ecosystem where meme enthusiasts, crypto investors, and dog lovers can engage in a vibrant and entertaining space. The token not only serves as a tribute to Abe but also promotes decentralized finance (DeFi) adoption by introducing users to the crypto world in an accessible and enjoyable way. With its growing community and increasing presence on social media, $ABE symbolizes the intersection of technology, entertainment, and community engagement in the ever-evolving crypto landscape.
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