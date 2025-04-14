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سعر ABE CTO (ABE) المباشر لليوم هو USD 0.00115815 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.16M . يتم تحديث سعر ABE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ABE CTO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ABE CTO خلال اليوم هو -5.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر ABE CTO (ABE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ABE CTO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ABE CTO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ABE CTO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ABE CTO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.56% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ABE CTO (ABE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ABE CTO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00114197$ 0.00114197 $ 0.00114197 24 ساعة مرتفع $ 0.00128514$ 0.00128514 $ 0.00128514 عالية طوال الوقت $ 0.00194707$ 0.00194707 $ 0.00194707 تغير السعر (1 ساعة) -2.67% تغير السعر (1يوم) -5.56% تغير السعر (7 أيام) +79.77%

معلومات سوق ABE CTO (ABE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: