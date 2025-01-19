سعر abcPHAR (ABCPHAR)
سعر abcPHAR (ABCPHAR) المباشر لليوم هو USD 175.85. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ABCPHAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق abcPHAR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.50K
- تغيير سعر abcPHAR خلال اليوم هو -1.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر abcPHAR مقابل USD هو $ -1.7945556580201 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر abcPHAR مقابل USD هو $ -23.8753303500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر abcPHAR مقابل USD هو $ +83.0763758750 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر abcPHAR مقابل USD هو $ +130.22365093894002 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.7945556580201
|-1.01%
|30 يوم
|$ -23.8753303500
|-13.57%
|60 يوم
|$ +83.0763758750
|+47.24%
|90 يوم
|$ +130.22365093894002
|+285.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر abcPHAR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.44%
-1.01%
+1.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A liquid version of the tokenized vePHAR from Pharaoh Exchange on Avalanche. abcPHAR enables holders to receive yield based on Abacus's voting power on Pharaoh and provides means to access more yield either through the Fee Distributor or autocompounder. abcPHAR holders do not have to vote or otherwise participate in the underlying dex and still get access to rewards from Pharaoh Exchange at a beneficial rate.
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