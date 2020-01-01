توكنوميكس abcde coin (ABCDE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول abcde coin (ABCDE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

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توكنوميكس abcde coin (ABCDE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار abcde coin (ABCDE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.15K $ 7.15K $ 7.15K إجمالي العرض: $ 921.12M $ 921.12M $ 921.12M العرض المتداول: $ 788.30M $ 788.30M $ 788.30M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.35K $ 8.35K $ 8.35K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00677886 $ 0.00677886 $ 0.00677886 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر abcde coin (ABCDE)

توكنوميكس abcde coin (ABCDE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس abcde coin (ABCDE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ABCDE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ABCDE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ABCDE، استكشف السعر المباشر لتوكن ABCDE!

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