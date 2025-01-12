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سعر abcde coin (ABCDE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.98K . يتم تحديث سعر ABCDE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق abcde coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.85 - تغيير سعر abcde coin خلال اليوم هو +0.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 788.30M

أداء سعر abcde coin (ABCDE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر abcde coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر abcde coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر abcde coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر abcde coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.17% 30 يوم $ 0 -21.34% 60 يوم $ 0 -49.84% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر abcde coin (ABCDE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر abcde coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00677886$ 0.00677886 $ 0.00677886 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) +0.17% تغير السعر (7 أيام) -16.68%

معلومات سوق abcde coin (ABCDE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: