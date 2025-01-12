سعر abcde coin (ABCDE)
سعر abcde coin (ABCDE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.98K. يتم تحديث سعر ABCDE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق abcde coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.85
- تغيير سعر abcde coin خلال اليوم هو +0.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 788.30M
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خلال اليوم، كان سعر abcde coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر abcde coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر abcde coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر abcde coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.17%
|30 يوم
|$ 0
|-21.34%
|60 يوم
|$ 0
|-49.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر abcde coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
+0.17%
-16.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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