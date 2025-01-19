سعر abcCLEO (ABCCLEO)
سعر abcCLEO (ABCCLEO) المباشر لليوم هو USD 63.44. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ABCCLEO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق abcCLEO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.85
- تغيير سعر abcCLEO خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر abcCLEO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر abcCLEO مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر abcCLEO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر abcCLEO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
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|30 يوم
|$ 0.0000000000
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|60 يوم
|$ 0
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|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر abcCLEO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A liquid version of the tokenized veCLEO from Cleopatra Exchange. abcCLEO enables holders to receive yield based on Abacus's voting power on Cleopatra and provides means to access more yield either through the Fee Distributor or autocompounder. abcCLEO holders do not have to vote or otherwise participate in the underlying dex and still get access to rewards from Cleopatra Exchange at a beneficial rate.
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