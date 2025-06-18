سعر ABC PoS Pool (ABC)
سعر ABC PoS Pool (ABC) المباشر لليوم هو USD 0.297102. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ABC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ABC PoS Pool الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 119.76
- تغيير سعر ABC PoS Pool خلال اليوم هو -3.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ABC PoS Pool مقابل USD هو $ -0.0097414793463051 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ABC PoS Pool مقابل USD هو $ -0.0597146201 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ABC PoS Pool مقابل USD هو $ -0.0010866802 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ABC PoS Pool مقابل USD هو $ -0.12604984329486377 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0097414793463051
|-3.17%
|30 يوم
|$ -0.0597146201
|-20.09%
|60 يوم
|$ -0.0010866802
|-0.36%
|90 يوم
|$ -0.12604984329486377
|-29.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ABC PoS Pool: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.57%
-3.17%
-12.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ABC PoS Pool is a staking solution on Conflux Core and Conflux eSpace that allows users to safely participate in PoS and pledge CFX without loss to obtain CFX+ABC rewards. 60% of the total pool fees will be allocated to: 1. airdrops to ABC pool stakers, 2. reinvestments and 3. enabling ABC tokens (buybacks, burning, dividends, etc.).
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