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سعر ABC PoS Pool (ABC)

USD

مخطط سعر ABC PoS Pool (ABC) المباشر

$0.297102
$0.297102$0.297102
-3.10%(1D)

سعر ABC PoS Pool (ABC) لليوم

سعر ABC PoS Pool (ABC) المباشر لليوم هو USD 0.297102. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ABC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ABC PoS Pool الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 119.76
- تغيير سعر ABC PoS Pool خلال اليوم هو -3.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر ABC PoS Pool (ABC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ABC PoS Pool مقابل USD هو $ -0.0097414793463051 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ABC PoS Pool مقابل USD هو $ -0.0597146201 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ABC PoS Pool مقابل USD هو $ -0.0010866802 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ABC PoS Pool مقابل USD هو $ -0.12604984329486377 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0097414793463051-3.17%
30 يوم$ -0.0597146201-20.09%
60 يوم$ -0.0010866802-0.36%
90 يوم$ -0.12604984329486377-29.78%

تحليل سعر ABC PoS Pool (ABC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ABC PoS Pool: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.294828
$ 0.294828$ 0.294828

$ 0.309673
$ 0.309673$ 0.309673

$ 5.41
$ 5.41$ 5.41

-0.57%

-3.17%

-12.80%

معلومات سوق ABC PoS Pool (ABC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 119.76
$ 119.76$ 119.76

0.00
0.00 0.00

ما هو ABC PoS Pool ( ABC )

ABC PoS Pool is a staking solution on Conflux Core and Conflux eSpace that allows users to safely participate in PoS and pledge CFX without loss to obtain CFX+ABC rewards. 60% of the total pool fees will be allocated to: 1. airdrops to ABC pool stakers, 2. reinvestments and 3. enabling ABC tokens (buybacks, burning, dividends, etc.).

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المصدر ABC PoS Pool (ABC)

الموقع الرسمي

توكنوميكس ABC PoS Pool (ABC)

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