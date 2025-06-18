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سعر ABC PoS Pool (ABC) المباشر لليوم هو USD 0.297102 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ABC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ABC PoS Pool الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 119.76 - تغيير سعر ABC PoS Pool خلال اليوم هو -3.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ABC PoS Pool (ABC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ABC PoS Pool مقابل USD هو $ -0.0097414793463051 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ABC PoS Pool مقابل USD هو $ -0.0597146201 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ABC PoS Pool مقابل USD هو $ -0.0010866802 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ABC PoS Pool مقابل USD هو $ -0.12604984329486377 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0097414793463051 -3.17% 30 يوم $ -0.0597146201 -20.09% 60 يوم $ -0.0010866802 -0.36% 90 يوم $ -0.12604984329486377 -29.78%

تحليل سعر ABC PoS Pool (ABC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ABC PoS Pool: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.294828$ 0.294828 $ 0.294828 24 ساعة مرتفع $ 0.309673$ 0.309673 $ 0.309673 عالية طوال الوقت $ 5.41$ 5.41 $ 5.41 تغير السعر (1 ساعة) -0.57% تغير السعر (1يوم) -3.17% تغير السعر (7 أيام) -12.80%

معلومات سوق ABC PoS Pool (ABC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: