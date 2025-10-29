معلومات سعر AbbVie xStock (ABBVX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 225.41 $ 225.41 $ 225.41 24 ساعة منخفض $ 228.42 $ 228.42 $ 228.42 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 225.41$ 225.41 $ 225.41 24 ساعة مرتفع $ 228.42$ 228.42 $ 228.42 عالية طوال الوقت $ 244.67$ 244.67 $ 244.67 أدنى سعر $ 185.92$ 185.92 $ 185.92 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) +0.15% تغير السعر (7 أيام) -1.57% تغير السعر (7 أيام) -1.57%

سعر AbbVie xStock (ABBVX) في الوقت الحقيقي هو $227.98. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ABBVX بين أدنى سعر $ 225.41 وأعلى سعر $ 228.42، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـABBVX على الإطلاق هو $ 244.67، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 185.92.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ABBVX +0.17% على مدار الساعة الماضية، +0.15% على مدار 24 ساعة، و -1.57% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AbbVie xStock (ABBVX)

القيمة السوقية $ 259.23K$ 259.23K $ 259.23K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.33M$ 5.33M $ 5.33M إمداد دورة التداول 1.14K 1.14K 1.14K إجمالي العرض 23,400.0 23,400.0 23,400.0

القيمة السوقية الحالية لـ AbbVie xStock هي $ 259.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ABBVX يبلغ 1.14K، مع إجمالي عرض 23400.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.33M.