سعر Abble (AABL)
سعر Abble (AABL) المباشر لليوم هو USD 0.00135111. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AABL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Abble الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 157.01K
- تغيير سعر Abble خلال اليوم هو -13.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Abble مقابل USD هو $ -0.000212727893535434 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Abble مقابل USD هو $ -0.0001234541 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Abble مقابل USD هو $ -0.0007541962 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Abble مقابل USD هو $ -0.006660555599751588 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000212727893535434
|-13.60%
|30 يوم
|$ -0.0001234541
|-9.13%
|60 يوم
|$ -0.0007541962
|-55.82%
|90 يوم
|$ -0.006660555599751588
|-83.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Abble: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.25%
-13.60%
+8.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"I want to put a ding in the memeverse" — Stev Jabs $AABL
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