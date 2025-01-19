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سعر Abble (AABL) المباشر لليوم هو USD 0.00135111 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AABL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Abble الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 157.01K - تغيير سعر Abble خلال اليوم هو -13.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Abble (AABL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Abble مقابل USD هو $ -0.000212727893535434 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Abble مقابل USD هو $ -0.0001234541 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Abble مقابل USD هو $ -0.0007541962 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Abble مقابل USD هو $ -0.006660555599751588 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000212727893535434 -13.60% 30 يوم $ -0.0001234541 -9.13% 60 يوم $ -0.0007541962 -55.82% 90 يوم $ -0.006660555599751588 -83.13%

تحليل سعر Abble (AABL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Abble: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00115203$ 0.00115203 $ 0.00115203 24 ساعة مرتفع $ 0.00156523$ 0.00156523 $ 0.00156523 عالية طوال الوقت $ 0.051812$ 0.051812 $ 0.051812 تغير السعر (1 ساعة) +5.25% تغير السعر (1يوم) -13.60% تغير السعر (7 أيام) +8.06%

معلومات سوق Abble (AABL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: