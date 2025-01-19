سعر Abacus liveTHE (LIVETHE)
سعر Abacus liveTHE (LIVETHE) المباشر لليوم هو USD 0.440962. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LIVETHE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Abacus liveTHE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 198.14K
- تغيير سعر Abacus liveTHE خلال اليوم هو -12.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Abacus liveTHE مقابل USD هو $ -0.0631142838253166 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Abacus liveTHE مقابل USD هو $ -0.0790995871 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Abacus liveTHE مقابل USD هو $ +0.7502944177 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Abacus liveTHE مقابل USD هو $ +0.23119070949065016 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0631142838253166
|-12.52%
|30 يوم
|$ -0.0790995871
|-17.93%
|60 يوم
|$ +0.7502944177
|+170.15%
|90 يوم
|$ +0.23119070949065016
|+110.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Abacus liveTHE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.32%
-12.52%
-21.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A liquid wrapper for veTHE that gives access to THENA's yields without locking.
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