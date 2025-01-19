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سعر Abacus liveTHE (LIVETHE) المباشر لليوم هو USD 0.440962 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LIVETHE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Abacus liveTHE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 198.14K - تغيير سعر Abacus liveTHE خلال اليوم هو -12.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Abacus liveTHE (LIVETHE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Abacus liveTHE مقابل USD هو $ -0.0631142838253166 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Abacus liveTHE مقابل USD هو $ -0.0790995871 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Abacus liveTHE مقابل USD هو $ +0.7502944177 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Abacus liveTHE مقابل USD هو $ +0.23119070949065016 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0631142838253166 -12.52% 30 يوم $ -0.0790995871 -17.93% 60 يوم $ +0.7502944177 +170.15% 90 يوم $ +0.23119070949065016 +110.21%

تحليل سعر Abacus liveTHE (LIVETHE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Abacus liveTHE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.440555$ 0.440555 $ 0.440555 24 ساعة مرتفع $ 0.52495$ 0.52495 $ 0.52495 عالية طوال الوقت $ 2.05$ 2.05 $ 2.05 تغير السعر (1 ساعة) -2.32% تغير السعر (1يوم) -12.52% تغير السعر (7 أيام) -21.99%

معلومات سوق Abacus liveTHE (LIVETHE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: