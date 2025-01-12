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سعر Aavegotchi KEK (KEK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.88K . يتم تحديث سعر KEK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aavegotchi KEK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.07 - تغيير سعر Aavegotchi KEK خلال اليوم هو -1.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 38.50M

أداء سعر Aavegotchi KEK (KEK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aavegotchi KEK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aavegotchi KEK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aavegotchi KEK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aavegotchi KEK مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.60% 30 يوم $ 0 -33.89% 60 يوم $ 0 -17.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Aavegotchi KEK (KEK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aavegotchi KEK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00101598$ 0.00101598 $ 0.00101598 عالية طوال الوقت $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 تغير السعر (1 ساعة) +0.72% تغير السعر (1يوم) -1.60% تغير السعر (7 أيام) -16.30%

معلومات سوق Aavegotchi KEK (KEK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: