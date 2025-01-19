سعر Aave ZRX (AZRX)
سعر Aave ZRX (AZRX) المباشر لليوم هو USD 0.507571. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AZRX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave ZRX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave ZRX خلال اليوم هو -4.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AZRX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AZRX.
خلال اليوم، كان سعر Aave ZRX مقابل USD هو $ -0.022487872593353095 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave ZRX مقابل USD هو $ +0.0336876902 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave ZRX مقابل USD هو $ +0.1108570593 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave ZRX مقابل USD هو $ +0.1448349625617454 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.022487872593353095
|-4.23%
|30 يوم
|$ +0.0336876902
|+6.64%
|60 يوم
|$ +0.1108570593
|+21.84%
|90 يوم
|$ +0.1448349625617454
|+39.93%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave ZRX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.30%
-4.23%
+0.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aave ZRX is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aZRX is pegged 1:1 to the value of the underlying ZRX that is deposited in Aave protocol. aZRX, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aZRX accrue interest in real time, directly in your wallet!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AZRX إلى AUD
A$0.81718931
|1 AZRX إلى GBP
￡0.41620822
|1 AZRX إلى EUR
€0.49234387
|1 AZRX إلى USD
$0.507571
|1 AZRX إلى MYR
RM2.2840695
|1 AZRX إلى TRY
₺17.98324053
|1 AZRX إلى JPY
¥79.31812017
|1 AZRX إلى RUB
₽52.02095179
|1 AZRX إلى INR
₹43.94549718
|1 AZRX إلى IDR
Rp8,320.83473424
|1 AZRX إلى PHP
₱29.71828205
|1 AZRX إلى EGP
￡E.25.5815784
|1 AZRX إلى BRL
R$3.0961831
|1 AZRX إلى CAD
C$0.73090224
|1 AZRX إلى BDT
৳61.6698765
|1 AZRX إلى NGN
₦790.60781673
|1 AZRX إلى UAH
₴21.37381481
|1 AZRX إلى VES
Bs27.408834
|1 AZRX إلى PKR
Rs141.50064338
|1 AZRX إلى KZT
₸269.40853538
|1 AZRX إلى THB
฿17.45536669
|1 AZRX إلى TWD
NT$16.69401019
|1 AZRX إلى CHF
Fr0.46188961
|1 AZRX إلى HKD
HK$3.94890238
|1 AZRX إلى MAD
.د.م5.09601284