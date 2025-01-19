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سعر Aave yVault (YVAAVE) المباشر لليوم هو USD 328.08 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YVAAVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave yVault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave yVault خلال اليوم هو -3.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave yVault (YVAAVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave yVault مقابل USD هو $ -10.5085830378412 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave yVault مقابل USD هو $ -0.8913933600 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave yVault مقابل USD هو $ +322.6554924720 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave yVault مقابل USD هو $ +164.18301005686244 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -10.5085830378412 -3.08% 30 يوم $ -0.8913933600 -0.27% 60 يوم $ +322.6554924720 +98.35% 90 يوم $ +164.18301005686244 +100.17%

تحليل سعر Aave yVault (YVAAVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 322.37$ 322.37 $ 322.37 24 ساعة مرتفع $ 340.87$ 340.87 $ 340.87 عالية طوال الوقت $ 416.71$ 416.71 $ 416.71 تغير السعر (1 ساعة) -1.44% تغير السعر (1يوم) -3.08% تغير السعر (7 أيام) +9.44%

معلومات سوق Aave yVault (YVAAVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: