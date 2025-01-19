سعر Aave yVault (YVAAVE)
سعر Aave yVault (YVAAVE) المباشر لليوم هو USD 328.08. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YVAAVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave yVault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave yVault خلال اليوم هو -3.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave yVault مقابل USD هو $ -10.5085830378412 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave yVault مقابل USD هو $ -0.8913933600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave yVault مقابل USD هو $ +322.6554924720 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave yVault مقابل USD هو $ +164.18301005686244 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -10.5085830378412
|-3.08%
|30 يوم
|$ -0.8913933600
|-0.27%
|60 يوم
|$ +322.6554924720
|+98.35%
|90 يوم
|$ +164.18301005686244
|+100.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.44%
-3.08%
+9.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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