سعر Aave YFI (AYFI)
سعر Aave YFI (AYFI) المباشر لليوم هو USD 8,166.13. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AYFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave YFI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave YFI خلال اليوم هو -3.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave YFI مقابل USD هو $ -278.666091597477 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave YFI مقابل USD هو $ -504.9681641970 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave YFI مقابل USD هو $ +2,698.7442756260 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave YFI مقابل USD هو $ +2,996.674239443806 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -278.666091597477
|-3.29%
|30 يوم
|$ -504.9681641970
|-6.18%
|60 يوم
|$ +2,698.7442756260
|+33.05%
|90 يوم
|$ +2,996.674239443806
|+57.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave YFI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.30%
-3.29%
+1.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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