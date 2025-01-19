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سعر Aave YFI (AYFI) المباشر لليوم هو USD 8,166.13 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AYFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave YFI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave YFI خلال اليوم هو -3.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave YFI (AYFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave YFI مقابل USD هو $ -278.666091597477 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave YFI مقابل USD هو $ -504.9681641970 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave YFI مقابل USD هو $ +2,698.7442756260 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave YFI مقابل USD هو $ +2,996.674239443806 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -278.666091597477 -3.29% 30 يوم $ -504.9681641970 -6.18% 60 يوم $ +2,698.7442756260 +33.05% 90 يوم $ +2,996.674239443806 +57.97%

تحليل سعر Aave YFI (AYFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave YFI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 8,032.82$ 8,032.82 $ 8,032.82 24 ساعة مرتفع $ 8,468.88$ 8,468.88 $ 8,468.88 عالية طوال الوقت $ 43,807$ 43,807 $ 43,807 تغير السعر (1 ساعة) -1.30% تغير السعر (1يوم) -3.29% تغير السعر (7 أيام) +1.99%

معلومات سوق Aave YFI (AYFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: