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سعر Aave XSUSHI (AXSUSHI) المباشر لليوم هو USD 2.23 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AXSUSHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave XSUSHI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave XSUSHI خلال اليوم هو -4.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave XSUSHI (AXSUSHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave XSUSHI مقابل USD هو $ -0.101817495951134 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave XSUSHI مقابل USD هو $ +0.0327874670 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave XSUSHI مقابل USD هو $ +2.3659102490 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave XSUSHI مقابل USD هو $ +1.059756618494506 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.101817495951134 -4.27% 30 يوم $ +0.0327874670 +1.47% 60 يوم $ +2.3659102490 +106.09% 90 يوم $ +1.059756618494506 +90.56%

تحليل سعر Aave XSUSHI (AXSUSHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave XSUSHI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 24 ساعة مرتفع $ 2.38$ 2.38 $ 2.38 عالية طوال الوقت $ 18.78$ 18.78 $ 18.78 تغير السعر (1 ساعة) -1.30% تغير السعر (1يوم) -4.27% تغير السعر (7 أيام) +4.56%

معلومات سوق Aave XSUSHI (AXSUSHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: