سعر Aave XSUSHI (AXSUSHI)
سعر Aave XSUSHI (AXSUSHI) المباشر لليوم هو USD 2.23. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AXSUSHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave XSUSHI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave XSUSHI خلال اليوم هو -4.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave XSUSHI مقابل USD هو $ -0.101817495951134 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave XSUSHI مقابل USD هو $ +0.0327874670 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave XSUSHI مقابل USD هو $ +2.3659102490 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave XSUSHI مقابل USD هو $ +1.059756618494506 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.101817495951134
|-4.27%
|30 يوم
|$ +0.0327874670
|+1.47%
|60 يوم
|$ +2.3659102490
|+106.09%
|90 يوم
|$ +1.059756618494506
|+90.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave XSUSHI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.30%
-4.27%
+4.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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