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سعر Aave WBTC v1 (AWBTC) المباشر لليوم هو USD 104,649 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave WBTC v1 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave WBTC v1 خلال اليوم هو +2.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave WBTC v1 (AWBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave WBTC v1 مقابل USD هو $ +2,137.14 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave WBTC v1 مقابل USD هو $ +7,986.1419264000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave WBTC v1 مقابل USD هو $ +14,800.3824912000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave WBTC v1 مقابل USD هو $ +35,418.41230285872 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +2,137.14 +2.08% 30 يوم $ +7,986.1419264000 +7.63% 60 يوم $ +14,800.3824912000 +14.14% 90 يوم $ +35,418.41230285872 +51.16%

تحليل سعر Aave WBTC v1 (AWBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave WBTC v1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 100,840$ 100,840 $ 100,840 24 ساعة مرتفع $ 105,923$ 105,923 $ 105,923 عالية طوال الوقت $ 108,618$ 108,618 $ 108,618 تغير السعر (1 ساعة) +0.96% تغير السعر (1يوم) +2.08% تغير السعر (7 أيام) +11.26%

معلومات سوق Aave WBTC v1 (AWBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: