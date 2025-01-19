سعر Aave v3 wstETH (AWSTETH)
سعر Aave v3 wstETH (AWSTETH) المباشر لليوم هو USD 3,913.36. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AWSTETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 wstETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 wstETH خلال اليوم هو -2.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 wstETH مقابل USD هو $ -91.423875131361 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 wstETH مقابل USD هو $ -121.7438469280 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 wstETH مقابل USD هو $ +267.6902601120 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 wstETH مقابل USD هو $ +674.849313037884 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -91.423875131361
|-2.27%
|30 يوم
|$ -121.7438469280
|-3.11%
|60 يوم
|$ +267.6902601120
|+6.84%
|90 يوم
|$ +674.849313037884
|+20.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 wstETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.30%
-2.27%
+0.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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