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سعر Aave v3 wstETH (AWSTETH) المباشر لليوم هو USD 3,913.36 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AWSTETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave v3 wstETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave v3 wstETH خلال اليوم هو -2.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave v3 wstETH (AWSTETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 wstETH مقابل USD هو $ -91.423875131361 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 wstETH مقابل USD هو $ -121.7438469280 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 wstETH مقابل USD هو $ +267.6902601120 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 wstETH مقابل USD هو $ +674.849313037884 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -91.423875131361 -2.27% 30 يوم $ -121.7438469280 -3.11% 60 يوم $ +267.6902601120 +6.84% 90 يوم $ +674.849313037884 +20.84%

تحليل سعر Aave v3 wstETH (AWSTETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 wstETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,851.03$ 3,851.03 $ 3,851.03 24 ساعة مرتفع $ 4,016.29$ 4,016.29 $ 4,016.29 عالية طوال الوقت $ 4,852.12$ 4,852.12 $ 4,852.12 تغير السعر (1 ساعة) -1.30% تغير السعر (1يوم) -2.27% تغير السعر (7 أيام) +0.40%

معلومات سوق Aave v3 wstETH (AWSTETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: