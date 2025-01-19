سعر Aave v3 WMATIC (AWMATIC)
سعر Aave v3 WMATIC (AWMATIC) المباشر لليوم هو USD 0.477622. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AWMATIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 WMATIC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.25
- تغيير سعر Aave v3 WMATIC خلال اليوم هو -2.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 WMATIC مقابل USD هو $ -0.01246761 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 WMATIC مقابل USD هو $ -0.0040473210 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 WMATIC مقابل USD هو $ +0.0568835383 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 WMATIC مقابل USD هو $ +0.094832 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.01246761
|-2.52%
|30 يوم
|$ -0.0040473210
|-0.84%
|60 يوم
|$ +0.0568835383
|+11.91%
|90 يوم
|$ +0.094832
|+24.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 WMATIC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.83%
-2.52%
+4.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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