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سعر Aave v3 WMATIC (AWMATIC) المباشر لليوم هو USD 0.477622 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AWMATIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave v3 WMATIC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.25 - تغيير سعر Aave v3 WMATIC خلال اليوم هو -2.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave v3 WMATIC (AWMATIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 WMATIC مقابل USD هو $ -0.01246761 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 WMATIC مقابل USD هو $ -0.0040473210 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 WMATIC مقابل USD هو $ +0.0568835383 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 WMATIC مقابل USD هو $ +0.094832 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.01246761 -2.52% 30 يوم $ -0.0040473210 -0.84% 60 يوم $ +0.0568835383 +11.91% 90 يوم $ +0.094832 +24.77%

تحليل سعر Aave v3 WMATIC (AWMATIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 WMATIC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.471183$ 0.471183 $ 0.471183 24 ساعة مرتفع $ 0.493756$ 0.493756 $ 0.493756 عالية طوال الوقت $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 تغير السعر (1 ساعة) -0.83% تغير السعر (1يوم) -2.52% تغير السعر (7 أيام) +4.15%

معلومات سوق Aave v3 WMATIC (AWMATIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: