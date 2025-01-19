سعر Aave v3 WBTC (AWBTC)
سعر Aave v3 WBTC (AWBTC) المباشر لليوم هو USD 104,823. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 WBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.01
- تغيير سعر Aave v3 WBTC خلال اليوم هو +1.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 WBTC مقابل USD هو $ +1,488.31 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 WBTC مقابل USD هو $ +8,249.7482991000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 WBTC مقابل USD هو $ +14,693.4172728000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 WBTC مقابل USD هو $ +35,880.954488 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +1,488.31
|+1.44%
|30 يوم
|$ +8,249.7482991000
|+7.87%
|60 يوم
|$ +14,693.4172728000
|+14.02%
|90 يوم
|$ +35,880.954488
|+52.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 WBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
+1.44%
+10.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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