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سعر Aave v3 WBTC (AWBTC) المباشر لليوم هو USD 104,823 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave v3 WBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.01 - تغيير سعر Aave v3 WBTC خلال اليوم هو +1.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave v3 WBTC (AWBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 WBTC مقابل USD هو $ +1,488.31 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 WBTC مقابل USD هو $ +8,249.7482991000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 WBTC مقابل USD هو $ +14,693.4172728000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 WBTC مقابل USD هو $ +35,880.954488 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +1,488.31 +1.44% 30 يوم $ +8,249.7482991000 +7.87% 60 يوم $ +14,693.4172728000 +14.02% 90 يوم $ +35,880.954488 +52.05%

تحليل سعر Aave v3 WBTC (AWBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 WBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 102,260$ 102,260 $ 102,260 24 ساعة مرتفع $ 105,088$ 105,088 $ 105,088 عالية طوال الوقت $ 108,251$ 108,251 $ 108,251 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) +1.44% تغير السعر (7 أيام) +10.84%

معلومات سوق Aave v3 WBTC (AWBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: