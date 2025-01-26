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سعر Aave v3 WAVAX (AWAVAX) المباشر لليوم هو USD 37.08 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AWAVAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave v3 WAVAX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06 - تغيير سعر Aave v3 WAVAX خلال اليوم هو +4.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave v3 WAVAX (AWAVAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 WAVAX مقابل USD هو $ +1.66 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 WAVAX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 WAVAX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 WAVAX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +1.66 +4.70% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Aave v3 WAVAX (AWAVAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 WAVAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 35.06$ 35.06 $ 35.06 24 ساعة مرتفع $ 37.19$ 37.19 $ 37.19 عالية طوال الوقت $ 37.19$ 37.19 $ 37.19 تغير السعر (1 ساعة) +1.01% تغير السعر (1يوم) +4.70% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Aave v3 WAVAX (AWAVAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: