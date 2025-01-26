سعر Aave v3 WAVAX (AWAVAX)
سعر Aave v3 WAVAX (AWAVAX) المباشر لليوم هو USD 37.08. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AWAVAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 WAVAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06
- تغيير سعر Aave v3 WAVAX خلال اليوم هو +4.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 WAVAX مقابل USD هو $ +1.66 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 WAVAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 WAVAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 WAVAX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +1.66
|+4.70%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 WAVAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.01%
+4.70%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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