احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AUSDT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AUSDT.

سعر Aave v3 USDT (AUSDT) المباشر لليوم هو USD 0.999539 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave v3 USDT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.89 - تغيير سعر Aave v3 USDT خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave v3 USDT (AUSDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 USDT مقابل USD هو $ -0.00027562 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 USDT مقابل USD هو $ +0.0001606259 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 USDT مقابل USD هو $ -0.0010668079 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 USDT مقابل USD هو $ -0.000261 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00027562 -0.02% 30 يوم $ +0.0001606259 +0.02% 60 يوم $ -0.0010668079 -0.10% 90 يوم $ -0.000261 -0.02%

تحليل سعر Aave v3 USDT (AUSDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 USDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.999539$ 0.999539 $ 0.999539 24 ساعة مرتفع $ 0.999814$ 0.999814 $ 0.999814 عالية طوال الوقت $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -0.02%

معلومات سوق Aave v3 USDT (AUSDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: