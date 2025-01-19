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سعر Aave v3 UNI (AUNI) المباشر لليوم هو USD 14.08 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AUNI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave v3 UNI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave v3 UNI خلال اليوم هو -2.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave v3 UNI (AUNI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 UNI مقابل USD هو $ -0.29227214 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 UNI مقابل USD هو $ +1.1674854400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 UNI مقابل USD هو $ +7.9820111360 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 UNI مقابل USD هو $ +6.38446455 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.29227214 -2.02% 30 يوم $ +1.1674854400 +8.29% 60 يوم $ +7.9820111360 +56.69% 90 يوم $ +6.38446455 +82.96%

تحليل سعر Aave v3 UNI (AUNI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 UNI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 13.89$ 13.89 $ 13.89 24 ساعة مرتفع $ 14.46$ 14.46 $ 14.46 عالية طوال الوقت $ 19.3$ 19.3 $ 19.3 تغير السعر (1 ساعة) -1.01% تغير السعر (1يوم) -2.02% تغير السعر (7 أيام) +2.95%

معلومات سوق Aave v3 UNI (AUNI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: