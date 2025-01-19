سعر Aave v3 stMATIC (ASTMATIC)
سعر Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) المباشر لليوم هو USD 0.549219. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ASTMATIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 stMATIC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 stMATIC خلال اليوم هو -2.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 stMATIC مقابل USD هو $ -0.01481622 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 stMATIC مقابل USD هو $ -0.0033323862 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 stMATIC مقابل USD هو $ +0.0662703572 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 stMATIC مقابل USD هو $ +0.11294655 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.01481622
|-2.61%
|30 يوم
|$ -0.0033323862
|-0.60%
|60 يوم
|$ +0.0662703572
|+12.07%
|90 يوم
|$ +0.11294655
|+25.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 stMATIC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.95%
-2.61%
+4.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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