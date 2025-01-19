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سعر Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) المباشر لليوم هو USD 0.549219 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ASTMATIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave v3 stMATIC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave v3 stMATIC خلال اليوم هو -2.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 stMATIC مقابل USD هو $ -0.01481622 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 stMATIC مقابل USD هو $ -0.0033323862 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 stMATIC مقابل USD هو $ +0.0662703572 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 stMATIC مقابل USD هو $ +0.11294655 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.01481622 -2.61% 30 يوم $ -0.0033323862 -0.60% 60 يوم $ +0.0662703572 +12.07% 90 يوم $ +0.11294655 +25.89%

تحليل سعر Aave v3 stMATIC (ASTMATIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 stMATIC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.540559$ 0.540559 $ 0.540559 24 ساعة مرتفع $ 0.567588$ 0.567588 $ 0.567588 عالية طوال الوقت $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 تغير السعر (1 ساعة) -0.95% تغير السعر (1يوم) -2.61% تغير السعر (7 أيام) +4.16%

معلومات سوق Aave v3 stMATIC (ASTMATIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: