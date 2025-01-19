شعار Aave v3 STG

سعر Aave v3 STG (ASTG)

USD

مخطط سعر Aave v3 STG (ASTG) المباشر

$0.37563
$0.37563$0.37563
-9.80%(1D)

سعر Aave v3 STG (ASTG) لليوم

سعر Aave v3 STG (ASTG) المباشر لليوم هو USD 0.37563. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ASTG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 STG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 STG خلال اليوم هو -9.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Aave v3 STG (ASTG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 STG مقابل USD هو $ -0.040841 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 STG مقابل USD هو $ +0.1091216043 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 STG مقابل USD هو $ +0.0836277840 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 STG مقابل USD هو $ +0.07463305 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.040841-9.80%
30 يوم$ +0.1091216043+29.05%
60 يوم$ +0.0836277840+22.26%
90 يوم$ +0.07463305+24.80%

تحليل سعر Aave v3 STG (ASTG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 STG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.37563
$ 0.37563$ 0.37563

$ 0.416471
$ 0.416471$ 0.416471

$ 0.889953
$ 0.889953$ 0.889953

0.00%

-9.80%

-17.01%

معلومات سوق Aave v3 STG (ASTG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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المصدر Aave v3 STG (ASTG)

مستند تقني
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عملة ASTG إلى العملات المحلية

1 ASTG إلى AUD
A$0.6047643
1 ASTG إلى GBP
0.3080166
1 ASTG إلى EUR
0.3643611
1 ASTG إلى USD
$0.37563
1 ASTG إلى MYR
RM1.690335
1 ASTG إلى TRY
13.3085709
1 ASTG إلى JPY
¥58.6997001
1 ASTG إلى RUB
38.4983187
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1 ASTG إلى IDR
Rp6,157.8678672
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R$2.291343
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C$0.5409072
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