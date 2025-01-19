احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ASTG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ASTG.

سعر Aave v3 STG (ASTG) المباشر لليوم هو USD 0.37563 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ASTG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave v3 STG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave v3 STG خلال اليوم هو -9.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave v3 STG (ASTG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 STG مقابل USD هو $ -0.040841 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 STG مقابل USD هو $ +0.1091216043 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 STG مقابل USD هو $ +0.0836277840 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 STG مقابل USD هو $ +0.07463305 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.040841 -9.80% 30 يوم $ +0.1091216043 +29.05% 60 يوم $ +0.0836277840 +22.26% 90 يوم $ +0.07463305 +24.80%

تحليل سعر Aave v3 STG (ASTG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 STG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.37563$ 0.37563 $ 0.37563 24 ساعة مرتفع $ 0.416471$ 0.416471 $ 0.416471 عالية طوال الوقت $ 0.889953$ 0.889953 $ 0.889953 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -9.80% تغير السعر (7 أيام) -17.01%

معلومات سوق Aave v3 STG (ASTG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: