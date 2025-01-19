سعر Aave v3 STG (ASTG)
سعر Aave v3 STG (ASTG) المباشر لليوم هو USD 0.37563. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ASTG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 STG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 STG خلال اليوم هو -9.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 STG مقابل USD هو $ -0.040841 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 STG مقابل USD هو $ +0.1091216043 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 STG مقابل USD هو $ +0.0836277840 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 STG مقابل USD هو $ +0.07463305 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.040841
|-9.80%
|30 يوم
|$ +0.1091216043
|+29.05%
|60 يوم
|$ +0.0836277840
|+22.26%
|90 يوم
|$ +0.07463305
|+24.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 STG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-9.80%
-17.01%
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