سعر Aave v3 SNX (ASNX)
سعر Aave v3 SNX (ASNX) المباشر لليوم هو USD 1.81. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ASNX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 SNX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 SNX خلال اليوم هو -4.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 SNX مقابل USD هو $ -0.08204854 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 SNX مقابل USD هو $ -0.2980242830 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 SNX مقابل USD هو $ +0.1294410640 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 SNX مقابل USD هو $ +0.20968725 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.08204854
|-4.32%
|30 يوم
|$ -0.2980242830
|-16.46%
|60 يوم
|$ +0.1294410640
|+7.15%
|90 يوم
|$ +0.20968725
|+13.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 SNX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.02%
-4.32%
-0.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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