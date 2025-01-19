سعر Aave v3 sDAI (ASDAI)
سعر Aave v3 sDAI (ASDAI) المباشر لليوم هو USD 0.9999. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ASDAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 sDAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 sDAI خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 sDAI مقابل USD هو $ -0.00015006 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 sDAI مقابل USD هو $ +0.0000188981 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 sDAI مقابل USD هو $ -0.0000320967 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 sDAI مقابل USD هو $ +0.00005 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00015006
|-0.01%
|30 يوم
|$ +0.0000188981
|+0.00%
|60 يوم
|$ -0.0000320967
|-0.00%
|90 يوم
|$ +0.00005
|+0.01%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 sDAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-0.01%
-0.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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