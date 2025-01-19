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سعر Aave v3 sDAI (ASDAI) المباشر لليوم هو USD 0.9999 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ASDAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave v3 sDAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave v3 sDAI خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave v3 sDAI (ASDAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 sDAI مقابل USD هو $ -0.00015006 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 sDAI مقابل USD هو $ +0.0000188981 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 sDAI مقابل USD هو $ -0.0000320967 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 sDAI مقابل USD هو $ +0.00005 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00015006 -0.01% 30 يوم $ +0.0000188981 +0.00% 60 يوم $ -0.0000320967 -0.00% 90 يوم $ +0.00005 +0.01%

تحليل سعر Aave v3 sDAI (ASDAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 sDAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.999706$ 0.999706 $ 0.999706 24 ساعة مرتفع $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 عالية طوال الوقت $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) -0.01%

معلومات سوق Aave v3 sDAI (ASDAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: