شعار Aave v3 RPL

سعر Aave v3 RPL (ARPL)

USD

مخطط سعر Aave v3 RPL (ARPL) المباشر

$10.37
$10.37$10.37
-4.20%(1D)

سعر Aave v3 RPL (ARPL) لليوم

سعر Aave v3 RPL (ARPL) المباشر لليوم هو USD 10.37. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARPL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 RPL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 RPL خلال اليوم هو -4.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Aave v3 RPL (ARPL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 RPL مقابل USD هو $ -0.46552734 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 RPL مقابل USD هو $ -1.5166612390 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 RPL مقابل USD هو $ +0.5800335060 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 RPL مقابل USD هو $ -1.9737015 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.46552734-4.29%
30 يوم$ -1.5166612390-14.62%
60 يوم$ +0.5800335060+5.59%
90 يوم$ -1.9737015-15.98%

تحليل سعر Aave v3 RPL (ARPL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 RPL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 10.18
$ 10.18$ 10.18

$ 10.84
$ 10.84$ 10.84

$ 38.8
$ 38.8$ 38.8

-2.12%

-4.29%

-2.28%

معلومات سوق Aave v3 RPL (ARPL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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ما هو Aave v3 RPL ( ARPL )

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المصدر Aave v3 RPL (ARPL)

مستند تقني
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