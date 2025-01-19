سعر Aave v3 RPL (ARPL)
سعر Aave v3 RPL (ARPL) المباشر لليوم هو USD 10.37. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARPL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 RPL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 RPL خلال اليوم هو -4.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 RPL مقابل USD هو $ -0.46552734 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 RPL مقابل USD هو $ -1.5166612390 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 RPL مقابل USD هو $ +0.5800335060 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 RPL مقابل USD هو $ -1.9737015 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.46552734
|-4.29%
|30 يوم
|$ -1.5166612390
|-14.62%
|60 يوم
|$ +0.5800335060
|+5.59%
|90 يوم
|$ -1.9737015
|-15.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 RPL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.12%
-4.29%
-2.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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