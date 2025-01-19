سعر Aave v3 rETH (ARETH)
سعر Aave v3 rETH (ARETH) المباشر لليوم هو USD 3,680.89. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 rETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 rETH خلال اليوم هو -2.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 rETH مقابل USD هو $ -82.630767317399 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 rETH مقابل USD هو $ -129.1131061740 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 rETH مقابل USD هو $ +254.5088815370 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 rETH مقابل USD هو $ +616.6003683958035 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -82.630767317399
|-2.19%
|30 يوم
|$ -129.1131061740
|-3.50%
|60 يوم
|$ +254.5088815370
|+6.91%
|90 يوم
|$ +616.6003683958035
|+20.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 rETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.30%
-2.19%
+0.29%
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