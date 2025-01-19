سعر Aave v3 MKR (AMKR)
سعر Aave v3 MKR (AMKR) المباشر لليوم هو USD 1,385.72. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMKR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 MKR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 MKR خلال اليوم هو -3.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 MKR مقابل USD هو $ -53.4619011 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 MKR مقابل USD هو $ -245.2649571120 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 MKR مقابل USD هو $ -90.4934745960 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 MKR مقابل USD هو $ +157.89 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -53.4619011
|-3.71%
|30 يوم
|$ -245.2649571120
|-17.69%
|60 يوم
|$ -90.4934745960
|-6.53%
|90 يوم
|$ +157.89
|+12.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 MKR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.81%
-3.71%
-3.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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