سعر Aave v3 MaticX (AMATICX)
سعر Aave v3 MaticX (AMATICX) المباشر لليوم هو USD 0.545506. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMATICX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 MaticX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 MaticX خلال اليوم هو -2.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AMATICX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AMATICX.
خلال اليوم، كان سعر Aave v3 MaticX مقابل USD هو $ -0.01454852 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 MaticX مقابل USD هو $ -0.0037329521 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 MaticX مقابل USD هو $ +0.0608556674 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 MaticX مقابل USD هو $ +0.11050738 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.01454852
|-2.58%
|30 يوم
|$ -0.0037329521
|-0.68%
|60 يوم
|$ +0.0608556674
|+11.16%
|90 يوم
|$ +0.11050738
|+25.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 MaticX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.95%
-2.58%
+4.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AMATICX إلى AUD
A$0.87826466
|1 AMATICX إلى GBP
￡0.44731492
|1 AMATICX إلى EUR
€0.52914082
|1 AMATICX إلى USD
$0.545506
|1 AMATICX إلى MYR
RM2.454777
|1 AMATICX إلى TRY
₺19.32727758
|1 AMATICX إلى JPY
¥85.24622262
|1 AMATICX إلى RUB
₽55.90890994
|1 AMATICX إلى INR
₹47.22990948
|1 AMATICX إلى IDR
Rp8,942.71988064
|1 AMATICX إلى PHP
₱31.9393763
|1 AMATICX إلى EGP
￡E.27.4935024
|1 AMATICX إلى BRL
R$3.3275866
|1 AMATICX إلى CAD
C$0.78552864
|1 AMATICX إلى BDT
৳66.278979
|1 AMATICX إلى NGN
₦849.69651078
|1 AMATICX إلى UAH
₴22.97125766
|1 AMATICX إلى VES
Bs29.457324
|1 AMATICX إلى PKR
Rs152.07616268
|1 AMATICX إلى KZT
₸289.54367468
|1 AMATICX إلى THB
฿18.75995134
|1 AMATICX إلى TWD
NT$17.94169234
|1 AMATICX إلى CHF
Fr0.49641046
|1 AMATICX إلى HKD
HK$4.24403668
|1 AMATICX إلى MAD
.د.م5.47688024