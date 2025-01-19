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سعر Aave v3 MaticX (AMATICX) المباشر لليوم هو USD 0.545506 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AMATICX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave v3 MaticX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave v3 MaticX خلال اليوم هو -2.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave v3 MaticX (AMATICX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 MaticX مقابل USD هو $ -0.01454852 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 MaticX مقابل USD هو $ -0.0037329521 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 MaticX مقابل USD هو $ +0.0608556674 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 MaticX مقابل USD هو $ +0.11050738 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.01454852 -2.58% 30 يوم $ -0.0037329521 -0.68% 60 يوم $ +0.0608556674 +11.16% 90 يوم $ +0.11050738 +25.40%

تحليل سعر Aave v3 MaticX (AMATICX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 MaticX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.536947$ 0.536947 $ 0.536947 24 ساعة مرتفع $ 0.563751$ 0.563751 $ 0.563751 عالية طوال الوقت $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 تغير السعر (1 ساعة) -0.95% تغير السعر (1يوم) -2.58% تغير السعر (7 أيام) +4.20%

معلومات سوق Aave v3 MaticX (AMATICX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: