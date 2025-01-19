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سعر Aave v3 LUSD (ALUSD) المباشر لليوم هو USD 0.998076 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ALUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave v3 LUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave v3 LUSD خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave v3 LUSD (ALUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 LUSD مقابل USD هو $ -0.00027409 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 LUSD مقابل USD هو $ -0.0008638347 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 LUSD مقابل USD هو $ +0.0020009427 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 LUSD مقابل USD هو $ -0.00096288 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00027409 -0.02% 30 يوم $ -0.0008638347 -0.08% 60 يوم $ +0.0020009427 +0.20% 90 يوم $ -0.00096288 -0.09%

تحليل سعر Aave v3 LUSD (ALUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 LUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.998076$ 0.998076 $ 0.998076 24 ساعة مرتفع $ 0.99835$ 0.99835 $ 0.99835 عالية طوال الوقت $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -0.00%

معلومات سوق Aave v3 LUSD (ALUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: