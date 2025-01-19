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سعر Aave v3 LINK (ALINK)

USD

مخطط سعر Aave v3 LINK (ALINK) المباشر

$23.64
$23.64$23.64
-3.70%(1D)

سعر Aave v3 LINK (ALINK) لليوم

سعر Aave v3 LINK (ALINK) المباشر لليوم هو USD 23.64. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ALINK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 LINK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 LINK خلال اليوم هو -3.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Aave v3 LINK (ALINK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 LINK مقابل USD هو $ -0.91145278 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 LINK مقابل USD هو $ +0.3821949720 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 LINK مقابل USD هو $ +15.2146236240 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 LINK مقابل USD هو $ +11.652598 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.91145278-3.71%
30 يوم$ +0.3821949720+1.62%
60 يوم$ +15.2146236240+64.36%
90 يوم$ +11.652598+97.21%

تحليل سعر Aave v3 LINK (ALINK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 LINK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 23.49
$ 23.49$ 23.49

$ 24.67
$ 24.67$ 24.67

$ 30.79
$ 30.79$ 30.79

-2.05%

-3.71%

+16.94%

معلومات سوق Aave v3 LINK (ALINK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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ما هو Aave v3 LINK ( ALINK )

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المصدر Aave v3 LINK (ALINK)

مستند تقني
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A$38.0604
1 ALINK إلى GBP
19.3848
1 ALINK إلى EUR
22.9308
1 ALINK إلى USD
$23.64
1 ALINK إلى MYR
RM106.38
1 ALINK إلى TRY
837.5652
1 ALINK إلى JPY
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1 ALINK إلى RUB
2,422.8636
1 ALINK إلى INR
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Rp387,540.9216
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￡E.1,191.456
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