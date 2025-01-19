سعر Aave v3 LDO (ALDO)
سعر Aave v3 LDO (ALDO) المباشر لليوم هو USD 1.76. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ALDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 LDO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 LDO خلال اليوم هو -8.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 LDO مقابل USD هو $ -0.154306528736728 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 LDO مقابل USD هو $ +0.1674104960 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 LDO مقابل USD هو $ +0.9024739680 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 LDO مقابل USD هو $ +0.5551486799375072 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.154306528736728
|-8.03%
|30 يوم
|$ +0.1674104960
|+9.51%
|60 يوم
|$ +0.9024739680
|+51.28%
|90 يوم
|$ +0.5551486799375072
|+46.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 LDO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.30%
-8.03%
+10.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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