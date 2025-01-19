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سعر Aave v3 KNC (AKNC) المباشر لليوم هو USD 0.585439 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AKNC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave v3 KNC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave v3 KNC خلال اليوم هو -1.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave v3 KNC (AKNC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 KNC مقابل USD هو $ -0.00873429 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 KNC مقابل USD هو $ +0.0796809994 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 KNC مقابل USD هو $ +0.0790371921 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 KNC مقابل USD هو $ +0.108449 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00873429 -1.45% 30 يوم $ +0.0796809994 +13.61% 60 يوم $ +0.0790371921 +13.50% 90 يوم $ +0.108449 +22.74%

تحليل سعر Aave v3 KNC (AKNC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 KNC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.574333$ 0.574333 $ 0.574333 24 ساعة مرتفع $ 0.600974$ 0.600974 $ 0.600974 عالية طوال الوقت $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -1.45% تغير السعر (7 أيام) -8.84%

معلومات سوق Aave v3 KNC (AKNC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: