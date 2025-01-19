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سعر Aave v3 GHST (AGHST) المباشر لليوم هو USD 0.9054 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AGHST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave v3 GHST الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave v3 GHST خلال اليوم هو -5.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave v3 GHST (AGHST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 GHST مقابل USD هو $ -0.04878237 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 GHST مقابل USD هو $ -0.0742726782 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 GHST مقابل USD هو $ -0.0487000173 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 GHST مقابل USD هو $ -0.09014184 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.04878237 -5.11% 30 يوم $ -0.0742726782 -8.20% 60 يوم $ -0.0487000173 -5.37% 90 يوم $ -0.09014184 -9.05%

تحليل سعر Aave v3 GHST (AGHST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 GHST: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.889512$ 0.889512 $ 0.889512 24 ساعة مرتفع $ 0.954183$ 0.954183 $ 0.954183 عالية طوال الوقت $ 3.79$ 3.79 $ 3.79 تغير السعر (1 ساعة) -1.06% تغير السعر (1يوم) -5.11% تغير السعر (7 أيام) -2.62%

معلومات سوق Aave v3 GHST (AGHST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: