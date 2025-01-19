شعار Aave v3 GHST

سعر Aave v3 GHST (AGHST)

USD

مخطط سعر Aave v3 GHST (AGHST) المباشر

$0.9054
$0.9054$0.9054
-5.10%(1D)

سعر Aave v3 GHST (AGHST) لليوم

سعر Aave v3 GHST (AGHST) المباشر لليوم هو USD 0.9054. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AGHST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 GHST الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 GHST خلال اليوم هو -5.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Aave v3 GHST (AGHST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 GHST مقابل USD هو $ -0.04878237 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 GHST مقابل USD هو $ -0.0742726782 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 GHST مقابل USD هو $ -0.0487000173 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 GHST مقابل USD هو $ -0.09014184 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.04878237-5.11%
30 يوم$ -0.0742726782-8.20%
60 يوم$ -0.0487000173-5.37%
90 يوم$ -0.09014184-9.05%

تحليل سعر Aave v3 GHST (AGHST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 GHST: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.889512
$ 0.889512$ 0.889512

$ 0.954183
$ 0.954183$ 0.954183

$ 3.79
$ 3.79$ 3.79

-1.06%

-5.11%

-2.62%

معلومات سوق Aave v3 GHST (AGHST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 0.00$ 0.00

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ما هو Aave v3 GHST ( AGHST )

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المصدر Aave v3 GHST (AGHST)

مستند تقني
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