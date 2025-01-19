سعر Aave v3 GHST (AGHST)
سعر Aave v3 GHST (AGHST) المباشر لليوم هو USD 0.9054. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AGHST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 GHST الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 GHST خلال اليوم هو -5.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 GHST مقابل USD هو $ -0.04878237 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 GHST مقابل USD هو $ -0.0742726782 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 GHST مقابل USD هو $ -0.0487000173 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 GHST مقابل USD هو $ -0.09014184 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.04878237
|-5.11%
|30 يوم
|$ -0.0742726782
|-8.20%
|60 يوم
|$ -0.0487000173
|-5.37%
|90 يوم
|$ -0.09014184
|-9.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 GHST: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.06%
-5.11%
-2.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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