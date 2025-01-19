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سعر Aave v3 FRAX (AFRAX) المباشر لليوم هو USD 0.996487 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AFRAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave v3 FRAX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave v3 FRAX خلال اليوم هو -0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave v3 FRAX (AFRAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 FRAX مقابل USD هو $ -0.00044 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 FRAX مقابل USD هو $ +0.0012727131 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 FRAX مقابل USD هو $ +0.0004558928 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 FRAX مقابل USD هو $ -0.0004972 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00044 -0.04% 30 يوم $ +0.0012727131 +0.13% 60 يوم $ +0.0004558928 +0.05% 90 يوم $ -0.0004972 -0.04%

تحليل سعر Aave v3 FRAX (AFRAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 FRAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.995797$ 0.995797 $ 0.995797 24 ساعة مرتفع $ 0.997131$ 0.997131 $ 0.997131 عالية طوال الوقت $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) +0.06%

معلومات سوق Aave v3 FRAX (AFRAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: