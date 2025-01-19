سعر Aave v3 FRAX (AFRAX)
سعر Aave v3 FRAX (AFRAX) المباشر لليوم هو USD 0.996487. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AFRAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 FRAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 FRAX خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 FRAX مقابل USD هو $ -0.00044 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 FRAX مقابل USD هو $ +0.0012727131 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 FRAX مقابل USD هو $ +0.0004558928 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 FRAX مقابل USD هو $ -0.0004972 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00044
|-0.04%
|30 يوم
|$ +0.0012727131
|+0.13%
|60 يوم
|$ +0.0004558928
|+0.05%
|90 يوم
|$ -0.0004972
|-0.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 FRAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.04%
+0.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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