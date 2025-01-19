سعر Aave v3 EURS (AEURS)
سعر Aave v3 EURS (AEURS) المباشر لليوم هو USD 1.027. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AEURS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 EURS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 EURS خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 EURS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 EURS مقابل USD هو $ -0.0091118521 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 EURS مقابل USD هو $ -0.0308444045 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 EURS مقابل USD هو $ -0.05893 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ -0.0091118521
|-0.88%
|60 يوم
|$ -0.0308444045
|-3.00%
|90 يوم
|$ -0.05893
|-5.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 EURS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-0.00%
+0.27%
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