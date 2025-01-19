سعر Aave v3 ENS (AENS)
سعر Aave v3 ENS (AENS) المباشر لليوم هو USD 33.64. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AENS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 ENS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 ENS خلال اليوم هو -3.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 ENS مقابل USD هو $ -1.368401 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 ENS مقابل USD هو $ -2.9108792920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 ENS مقابل USD هو $ +29.8392081480 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 ENS مقابل USD هو $ +14.70189431 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.368401
|-3.90%
|30 يوم
|$ -2.9108792920
|-8.65%
|60 يوم
|$ +29.8392081480
|+88.70%
|90 يوم
|$ +14.70189431
|+77.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 ENS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.01%
-3.90%
+3.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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