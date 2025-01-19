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سعر Aave v3 DPI (ADPI) المباشر لليوم هو USD 138.47 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ADPI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave v3 DPI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave v3 DPI خلال اليوم هو -2.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave v3 DPI (ADPI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 DPI مقابل USD هو $ -3.7794713 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 DPI مقابل USD هو $ -2.1998451960 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 DPI مقابل USD هو $ +73.7831579260 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 DPI مقابل USD هو $ +55.85435576 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -3.7794713 -2.65% 30 يوم $ -2.1998451960 -1.58% 60 يوم $ +73.7831579260 +53.28% 90 يوم $ +55.85435576 +67.61%

تحليل سعر Aave v3 DPI (ADPI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 DPI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 135.94$ 135.94 $ 135.94 24 ساعة مرتفع $ 143.22$ 143.22 $ 143.22 عالية طوال الوقت $ 329.82$ 329.82 $ 329.82 تغير السعر (1 ساعة) -1.18% تغير السعر (1يوم) -2.65% تغير السعر (7 أيام) +3.96%

معلومات سوق Aave v3 DPI (ADPI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: