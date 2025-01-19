سعر Aave v3 DPI (ADPI)
سعر Aave v3 DPI (ADPI) المباشر لليوم هو USD 138.47. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ADPI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 DPI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 DPI خلال اليوم هو -2.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 DPI مقابل USD هو $ -3.7794713 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 DPI مقابل USD هو $ -2.1998451960 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 DPI مقابل USD هو $ +73.7831579260 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 DPI مقابل USD هو $ +55.85435576 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -3.7794713
|-2.65%
|30 يوم
|$ -2.1998451960
|-1.58%
|60 يوم
|$ +73.7831579260
|+53.28%
|90 يوم
|$ +55.85435576
|+67.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 DPI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.18%
-2.65%
+3.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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