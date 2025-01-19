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سعر Aave v3 CRV (ACRV) المباشر لليوم هو USD 0.920938 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ACRV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave v3 CRV الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave v3 CRV خلال اليوم هو -5.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave v3 CRV (ACRV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 CRV مقابل USD هو $ -0.05199539 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 CRV مقابل USD هو $ +0.0847868016 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 CRV مقابل USD هو $ +1.2769799983 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 CRV مقابل USD هو $ +0.64831082 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.05199539 -5.29% 30 يوم $ +0.0847868016 +9.21% 60 يوم $ +1.2769799983 +138.66% 90 يوم $ +0.64831082 +237.80%

تحليل سعر Aave v3 CRV (ACRV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 CRV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.892706$ 0.892706 $ 0.892706 24 ساعة مرتفع $ 0.982435$ 0.982435 $ 0.982435 عالية طوال الوقت $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 تغير السعر (1 ساعة) -0.91% تغير السعر (1يوم) -5.29% تغير السعر (7 أيام) +10.75%

معلومات سوق Aave v3 CRV (ACRV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: