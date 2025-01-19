سعر Aave v3 CRV (ACRV)
سعر Aave v3 CRV (ACRV) المباشر لليوم هو USD 0.920938. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ACRV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 CRV الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 CRV خلال اليوم هو -5.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 CRV مقابل USD هو $ -0.05199539 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 CRV مقابل USD هو $ +0.0847868016 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 CRV مقابل USD هو $ +1.2769799983 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 CRV مقابل USD هو $ +0.64831082 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.05199539
|-5.29%
|30 يوم
|$ +0.0847868016
|+9.21%
|60 يوم
|$ +1.2769799983
|+138.66%
|90 يوم
|$ +0.64831082
|+237.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 CRV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.91%
-5.29%
+10.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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