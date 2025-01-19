سعر Aave v3 ARB (AARB)
سعر Aave v3 ARB (AARB) المباشر لليوم هو USD 0.762266. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AARB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 ARB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 ARB خلال اليوم هو -2.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 ARB مقابل USD هو $ -0.02279187 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 ARB مقابل USD هو $ -0.0281873770 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 ARB مقابل USD هو $ +0.1066211944 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 ARB مقابل USD هو $ +0.154489 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.02279187
|-2.88%
|30 يوم
|$ -0.0281873770
|-3.69%
|60 يوم
|$ +0.1066211944
|+13.99%
|90 يوم
|$ +0.154489
|+25.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 ARB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.17%
-2.88%
+3.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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