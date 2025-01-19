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سعر Aave v3 ARB (AARB) المباشر لليوم هو USD 0.762266 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AARB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave v3 ARB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave v3 ARB خلال اليوم هو -2.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave v3 ARB (AARB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 ARB مقابل USD هو $ -0.02279187 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 ARB مقابل USD هو $ -0.0281873770 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 ARB مقابل USD هو $ +0.1066211944 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 ARB مقابل USD هو $ +0.154489 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.02279187 -2.88% 30 يوم $ -0.0281873770 -3.69% 60 يوم $ +0.1066211944 +13.99% 90 يوم $ +0.154489 +25.42%

تحليل سعر Aave v3 ARB (AARB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 ARB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.751031$ 0.751031 $ 0.751031 24 ساعة مرتفع $ 0.793104$ 0.793104 $ 0.793104 عالية طوال الوقت $ 2.4$ 2.4 $ 2.4 تغير السعر (1 ساعة) -1.17% تغير السعر (1يوم) -2.88% تغير السعر (7 أيام) +3.69%

معلومات سوق Aave v3 ARB (AARB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: