احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AAGEUR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AAGEUR.

سعر Aave v3 agEUR (AAGEUR) المباشر لليوم هو USD 1.027 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAGEUR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave v3 agEUR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave v3 agEUR خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave v3 agEUR (AAGEUR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 agEUR مقابل USD هو $ -0.0001 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 agEUR مقابل USD هو $ -0.0088274758 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 agEUR مقابل USD هو $ -0.0308152377 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 agEUR مقابل USD هو $ -0.059125 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0001 -0.00% 30 يوم $ -0.0088274758 -0.85% 60 يوم $ -0.0308152377 -3.00% 90 يوم $ -0.059125 -5.44%

تحليل سعر Aave v3 agEUR (AAGEUR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 agEUR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 24 ساعة مرتفع $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 عالية طوال الوقت $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) +0.26%

معلومات سوق Aave v3 agEUR (AAGEUR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: