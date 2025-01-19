سعر Aave v3 agEUR (AAGEUR)
سعر Aave v3 agEUR (AAGEUR) المباشر لليوم هو USD 1.027. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAGEUR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 agEUR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 agEUR خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 agEUR مقابل USD هو $ -0.0001 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 agEUR مقابل USD هو $ -0.0088274758 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 agEUR مقابل USD هو $ -0.0308152377 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 agEUR مقابل USD هو $ -0.059125 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0001
|-0.00%
|30 يوم
|$ -0.0088274758
|-0.85%
|60 يوم
|$ -0.0308152377
|-3.00%
|90 يوم
|$ -0.059125
|-5.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 agEUR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
-0.00%
+0.26%
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