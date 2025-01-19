شعار Aave v3 agEUR

سعر Aave v3 agEUR (AAGEUR)

USD

مخطط سعر Aave v3 agEUR (AAGEUR) المباشر

$1.027
$1.027$1.027
0.00%(1D)

سعر Aave v3 agEUR (AAGEUR) لليوم

سعر Aave v3 agEUR (AAGEUR) المباشر لليوم هو USD 1.027. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAGEUR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 agEUR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 agEUR خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Aave v3 agEUR (AAGEUR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 agEUR مقابل USD هو $ -0.0001 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 agEUR مقابل USD هو $ -0.0088274758 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 agEUR مقابل USD هو $ -0.0308152377 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 agEUR مقابل USD هو $ -0.059125 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0001-0.00%
30 يوم$ -0.0088274758-0.85%
60 يوم$ -0.0308152377-3.00%
90 يوم$ -0.059125-5.44%

تحليل سعر Aave v3 agEUR (AAGEUR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 agEUR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

+0.00%

-0.00%

+0.26%

معلومات سوق Aave v3 agEUR (AAGEUR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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ما هو Aave v3 agEUR ( AAGEUR )

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المصدر Aave v3 agEUR (AAGEUR)

مستند تقني
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