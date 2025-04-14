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سعر Aave v3 aBasUSDbC (ABASUSDBC) المباشر لليوم هو USD 0.99995 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ABASUSDBC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave v3 aBasUSDbC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Aave v3 aBasUSDbC خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave v3 aBasUSDbC (ABASUSDBC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 aBasUSDbC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 aBasUSDbC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 aBasUSDbC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 aBasUSDbC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Aave v3 aBasUSDbC (ABASUSDBC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 aBasUSDbC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.99995$ 0.99995 $ 0.99995 24 ساعة مرتفع $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 عالية طوال الوقت $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Aave v3 aBasUSDbC (ABASUSDBC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: