سعر Aave v3 aBasUSDbC (ABASUSDBC)
سعر Aave v3 aBasUSDbC (ABASUSDBC) المباشر لليوم هو USD 0.99995. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ABASUSDBC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 aBasUSDbC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Aave v3 aBasUSDbC خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 aBasUSDbC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 aBasUSDbC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 aBasUSDbC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 aBasUSDbC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
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0.00%
-0.00%
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￡E.51.1674415
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Rs279.7760105
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₸515.694214
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฿33.458327
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NT$32.418379
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د.إ3.6698165
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Fr0.8099595
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HK$7.7496125
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$20.2489875