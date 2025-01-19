سعر Aave v3 AAVE (AAAVE)
سعر Aave v3 AAVE (AAAVE) المباشر لليوم هو USD 312.5. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAAVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 AAVE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 406.50
- تغيير سعر Aave v3 AAVE خلال اليوم هو -2.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 AAVE مقابل USD هو $ -9.18193725 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 AAVE مقابل USD هو $ -5.1445625000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 AAVE مقابل USD هو $ +305.7807187500 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 AAVE مقابل USD هو $ +156.20873 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -9.18193725
|-2.85%
|30 يوم
|$ -5.1445625000
|-1.64%
|60 يوم
|$ +305.7807187500
|+97.85%
|90 يوم
|$ +156.20873
|+99.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 AAVE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.24%
-2.85%
+8.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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