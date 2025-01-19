شعار Aave v3 AAVE

سعر Aave v3 AAVE (AAAVE)

USD

مخطط سعر Aave v3 AAVE (AAAVE) المباشر

$312.5
$312.5$312.5
-2.80%(1D)

سعر Aave v3 AAVE (AAAVE) لليوم

سعر Aave v3 AAVE (AAAVE) المباشر لليوم هو USD 312.5. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAAVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 AAVE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 406.50
- تغيير سعر Aave v3 AAVE خلال اليوم هو -2.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Aave v3 AAVE (AAAVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 AAVE مقابل USD هو $ -9.18193725 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 AAVE مقابل USD هو $ -5.1445625000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 AAVE مقابل USD هو $ +305.7807187500 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 AAVE مقابل USD هو $ +156.20873 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -9.18193725-2.85%
30 يوم$ -5.1445625000-1.64%
60 يوم$ +305.7807187500+97.85%
90 يوم$ +156.20873+99.95%

تحليل سعر Aave v3 AAVE (AAAVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 AAVE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 307.49
$ 307.49$ 307.49

$ 325.18
$ 325.18$ 325.18

$ 398.77
$ 398.77$ 398.77

-2.24%

-2.85%

+8.35%

معلومات سوق Aave v3 AAVE (AAAVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 406.50
$ 406.50$ 406.50

0.00
0.00 0.00

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المصدر Aave v3 AAVE (AAAVE)

مستند تقني
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عملة AAAVE إلى العملات المحلية

1 AAAVE إلى AUD
A$503.125
1 AAAVE إلى GBP
256.25
1 AAAVE إلى EUR
303.125
1 AAAVE إلى USD
$312.5
1 AAAVE إلى MYR
RM1,406.25
1 AAAVE إلى TRY
11,071.875
1 AAAVE إلى JPY
¥48,834.375
1 AAAVE إلى RUB
32,028.125
1 AAAVE إلى INR
27,056.25
1 AAAVE إلى IDR
Rp5,122,950
1 AAAVE إلى PHP
18,296.875
1 AAAVE إلى EGP
￡E.15,750
1 AAAVE إلى BRL
R$1,906.25
1 AAAVE إلى CAD
C$450
1 AAAVE إلى BDT
37,968.75
1 AAAVE إلى NGN
486,759.375
1 AAAVE إلى UAH
13,159.375
1 AAAVE إلى VES
Bs16,875
1 AAAVE إلى PKR
Rs87,118.75
1 AAAVE إلى KZT
165,868.75
1 AAAVE إلى THB
฿10,746.875
1 AAAVE إلى TWD
NT$10,278.125
1 AAAVE إلى CHF
Fr284.375
1 AAAVE إلى HKD
HK$2,431.25
1 AAAVE إلى MAD
.د.م3,137.5