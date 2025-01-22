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سعر Aave v3 1INCH (A1INCH) المباشر لليوم هو USD 0.339304 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر A1INCH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave v3 1INCH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave v3 1INCH خلال اليوم هو +1.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave v3 1INCH (A1INCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v3 1INCH مقابل USD هو $ +0.00391716 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 1INCH مقابل USD هو $ -0.0399520620 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 1INCH مقابل USD هو $ -0.0227558977 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 1INCH مقابل USD هو $ +0.07515914 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00391716 +1.17% 30 يوم $ -0.0399520620 -11.77% 60 يوم $ -0.0227558977 -6.70% 90 يوم $ +0.07515914 +28.45%

تحليل سعر Aave v3 1INCH (A1INCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 1INCH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.335387$ 0.335387 $ 0.335387 24 ساعة مرتفع $ 0.3572$ 0.3572 $ 0.3572 عالية طوال الوقت $ 0.695666$ 0.695666 $ 0.695666 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) +1.17% تغير السعر (7 أيام) -8.60%

معلومات سوق Aave v3 1INCH (A1INCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: