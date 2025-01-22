سعر Aave v3 1INCH (A1INCH)
سعر Aave v3 1INCH (A1INCH) المباشر لليوم هو USD 0.339304. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر A1INCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 1INCH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 1INCH خلال اليوم هو +1.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر A1INCH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر A1INCH.
خلال اليوم، كان سعر Aave v3 1INCH مقابل USD هو $ +0.00391716 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 1INCH مقابل USD هو $ -0.0399520620 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 1INCH مقابل USD هو $ -0.0227558977 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 1INCH مقابل USD هو $ +0.07515914 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00391716
|+1.17%
|30 يوم
|$ -0.0399520620
|-11.77%
|60 يوم
|$ -0.0227558977
|-6.70%
|90 يوم
|$ +0.07515914
|+28.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 1INCH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
+1.17%
-8.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 A1INCH إلى AUD
A$0.53949336
|1 A1INCH إلى GBP
￡0.2714432
|1 A1INCH إلى EUR
€0.3223388
|1 A1INCH إلى USD
$0.339304
|1 A1INCH إلى MYR
RM1.50311672
|1 A1INCH إلى TRY
₺12.0961876
|1 A1INCH إلى JPY
¥52.82623976
|1 A1INCH إلى RUB
₽33.46216048
|1 A1INCH إلى INR
₹29.30568648
|1 A1INCH إلى IDR
Rp5,472.64439512
|1 A1INCH إلى PHP
₱19.80856752
|1 A1INCH إلى EGP
￡E.17.07377728
|1 A1INCH إلى BRL
R$2.04939616
|1 A1INCH إلى CAD
C$0.48520472
|1 A1INCH إلى BDT
৳41.08632136
|1 A1INCH إلى NGN
₦526.05013552
|1 A1INCH إلى UAH
₴14.29487752
|1 A1INCH إلى VES
Bs18.66172
|1 A1INCH إلى PKR
Rs94.09239224
|1 A1INCH إلى KZT
₸176.8113144
|1 A1INCH إلى THB
฿11.47526128
|1 A1INCH إلى TWD
NT$11.10541992
|1 A1INCH إلى CHF
Fr0.3053736
|1 A1INCH إلى HKD
HK$2.63978512
|1 A1INCH إلى MAD
.د.م3.38625392