سعر Aave v2 USDC (AUSDC)
سعر Aave v2 USDC (AUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.003. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v2 USDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 137.94K
- تغيير سعر Aave v2 USDC خلال اليوم هو +0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v2 USDC مقابل USD هو $ +0.00075041 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v2 USDC مقابل USD هو $ +0.0029557407 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v2 USDC مقابل USD هو $ -0.0016117207 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v2 USDC مقابل USD هو $ +0.0042357282081056 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00075041
|+0.07%
|30 يوم
|$ +0.0029557407
|+0.29%
|60 يوم
|$ -0.0016117207
|-0.16%
|90 يوم
|$ +0.0042357282081056
|+0.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v2 USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
+0.07%
+0.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aave USDC is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aUSDC is pegged 1:1 to the value of the underlying USDC that is deposited in Aave protocol. aUSDC, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aUSDC accrue interest in real time, directly in your wallet !
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